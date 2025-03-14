إحباط ترويج مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه.. وضبط المتهمين في 4 محافظات

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة. وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدة متهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 30 مليون جنيه.

وفي شبرا الخيمة، تم ضبط عنصر إجرامي بحوزته 5 كجم من مخدر البودر (الحشيش الصناعي)، و2 كجم من مخدر الآيس (الشابو)، وسلاح أبيض، وأُلقي القبض على عنصرين إجراميين في بني مزار، بحوزتهما 10 كجم من مخدر الآيس، و7 كجم من الحشيش، بالإضافة إلى 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر إجرامية، في قنا بحوزتهم 12.5 كجم من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وفي الإسماعيلية، تم ضبط عنصر إجرامي بحوزته 40 كجم من مخدر الحشيش، ونجحت الأجهزة في القبض على 3 عناصر إجرامية في التل الكبير، بحوزتهم 75 كجم من مخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في إطار خطة وزارة الداخلية لضبط تجار المواد المخدرة، ومنع انتشارها، وحماية المجتمع من أخطارها.