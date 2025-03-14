إعلان

مدير أمن القاهرة وقيادات وزارة الصحة يصلون إلى موقع حريق المعامل المركزية (صور)

04:31 ص الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق الفلكي (5)
  • عرض 7 صورة
    حريق الفلكي (4)
  • عرض 7 صورة
    حريق الفلكي (7)
  • عرض 7 صورة
    حريق الفلكي (1)
  • عرض 7 صورة
    حريق الفلكي (3)
  • عرض 7 صورة
    حريق الفلكي (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد عادل:

وصل مدير أمن القاهرة وعدد من قيادات وزارة الصحة، إلى موقع حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة في منطقة وسط البلد، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع داخل المعامل المركزية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل مبنى معامل وزارة الصحة بوسط البلد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق لحماية المواطنين ومنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم المكثفة لإخماد الحريق بشكل كامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق معامل وزارة الصحة حريق هائل في المعامل المركزية وزارة الصحة مديرية أمن القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

المطرية تحتفي بالعام الحادي عشر لإفطارها الرمضاني بحضور شعبي ودعم رسمي (صور)
عاجل |حبس المتهم بالتعدى على "سائق الفردوس" بأكتوبر 4 أيام
خاص | في خناقة "كمبوند الفردوس".. ماذا قال سائق حافلة المدارس في تحقيقات النيابة؟