مدير أمن القاهرة وقيادات وزارة الصحة يصلون إلى موقع حريق المعامل المركزية (صور)

كتب - أحمد عادل:

وصل مدير أمن القاهرة وعدد من قيادات وزارة الصحة، إلى موقع حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة في منطقة وسط البلد، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع داخل المعامل المركزية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل مبنى معامل وزارة الصحة بوسط البلد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق لحماية المواطنين ومنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم المكثفة لإخماد الحريق بشكل كامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة