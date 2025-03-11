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الداخلية تحبط صفقة أسلحة نارية غير مشروعة بقيمة 2 مليون جنيه في البحيرة

12:35 م الثلاثاء 11 مارس 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط 47 بندقية خرطوش بمحافظة البحيرة، تقدر قيمتها المالية بنحو 2 مليون جنيه.

وكانت التحريات الأمنية قد كشفت عن نشاط التشكيل المكون من ثلاثة عناصر إجرامية، أحدهم ذو معلومات جنائية، والذين استخدموا سيارة ربع نقل لنقل الأسلحة وبيعها لعملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية المتهمين وتمكنت من ضبطهم، كما عُثر بحوزتهم على الأسلحة المضبوطة وكمية من الطلقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق.

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وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي الأسلحة النارية بندقية خرطوش محافظة البحيرة
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