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مصابان في مشاجرة بأكتوبر والدقي

01:00 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

مشاجرة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في مشاجرتين منفصلتين بالجيزة، الأولى في أكتوبر والثانية بالدقي.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بـ"ابني بيتك" ووجود مصاب.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالمرحلة السابعة من "ابني بيتك" انتهت بسقوط مصاب نُقل إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

في سياق متصل، تعرض رجل يدعى "سعيد.أ." عمره 40 عامًا، لحادث اعتداء من آخرين بشارع التحرير، وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين للعلاج مع ضبط الطرف الثاني.

تحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة، وأخطر حكمدار الجيزة.

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مشاجرة حادث اعتداء الدقي أكتوبر الجيزة
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