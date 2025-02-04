"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 29 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط
كتب - علاء عمران:
قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان:
ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو بحوزة 4 متهمين، 3 منهم لديهم معلومات جنائية.
تم ضبط قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن فرد محلي.
تنفيذ عدد 667 حكم قضائي متنوع.
مديرية أمن دمياط:
ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 9 كيلو جرام من مخدر البانجو، أكثر من 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدري الهيروين والشابو.
تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن 3 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين، 3 منهم لديهم معلومات جنائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
فيديو قد يعجبك: