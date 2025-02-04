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"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 29 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

11:56 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان:

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو بحوزة 4 متهمين، 3 منهم لديهم معلومات جنائية.

تم ضبط قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن فرد محلي.

تنفيذ عدد 667 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط:

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 9 كيلو جرام من مخدر البانجو، أكثر من 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدري الهيروين والشابو.

تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن 3 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين، 3 منهم لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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وزارة الداخلية مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط
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