المعمل الجنائي يعاين موقع حريق عقار سكني بالسيدة زينب

كتب- محمود الشوربجي:

انتدبت نيابة السيدة زينب الجزئية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب في عقار سكني في منطقة السيدة زينب عقب امتداد النيران إلى العقار المجاور.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتبين أن الحريق اندلع في مواد سريعة الاشتعال وامتد سريعًا لباقي أجزاء العقار، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.