11 فيديو فاضح.. لماذا عاقبت المحكمة الاقتصادية هدير عبد الرازق بالحبس سنة؟

كتب- أحمد عادل:

أودعت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوى غير لائق، ونشر الفسق والفجور.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة استقر في وجدانها، لما جرى من تحقيقات، أن جهات التحقيق عثرت على 11 فيديو فاضح داخل هاتف المتهمة بعد القبض عليها، تحتوي على محتوى خادش للحياء، وأن المتهمة حققت أرباحًا مالية وصلت إلى 1486 دولارًا من خلال البث المباشر لمحتوى مخل عبر حساباتها.

وتابعت الحيثيات أن المتهمة قامت بنشر مقاطع مصورة غير لائقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وحركات غير مناسبة.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمة استخدمت عبارات وحركات مثيرة للجدل بهدف جذب مزيد من المتابعين وتحقيق الأرباح، لذلك قررت المحكمة معاقبتها بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، قررت محكمة مستأنف الاقتصادية تأجيل جلسة استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة سنة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 4 مارس المقبل.