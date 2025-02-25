ارتدى "قناع الموت".. سائق يقتل شقيقه وطفليه بوحشية من أجل أرض نزاع

كتب- عاطف مراد:

في لحظات من الظلام والقسوة، تسلل "محمد"، 48 سنة - سائق، إلى منزل شقيقه "بلال"، الذي يصغره بثلاث سنوات، مرتديًا قناعًا يخفي ملامحه عن أعين العالم. وبكل برود، دخل إلى غرفة شقيقه وانقض عليه، ثم ضغط على عنقه بكل قوته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي تلك اللحظة، استيقظ طفلا المجني عليه "عبدالرحمن"، 4 سنوات، و"حور"، 6 سنوات، على صرخات والدهما في لحظاته الأخيرة، ليجدا نفسيهما في قلب الكابوس ذاته. وبدون رحمة أو تردد، أطبق القاتل المصير ذاته عليهما.

لم يكن دافع الجريمة سوى قطعة أرض زراعية كانت محل نزاع بين القاتل وشقيقه، مما دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة للتخلص من كل من يقف في طريق طموحاته.

كانت زوجة المجني عليه في سوق القرية تشتري متطلبات الأسرة، وعندما عادت إلى المنزل، تفاجأت بوجود القاتل، الذي انقض عليها محاولًا التخلص منها. لكنها صرخت وقاومته بشدة، ما أدى إلى كسر سكون المنطقة، ودفع الجيران إلى التدخل لاستبيان الأمر. تمكنوا من ضبط المتهم قبل أن يفرّ، وأبلغوا ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وتمكنت من القبض عليه.

أظهرت التحريات أن القاتل استغل ضعف بنية شقيقه وتواجده وحيدًا مع أطفاله في المنزل، فتسلل إلى غرفته وأطبق على عنقه بكلتا يديه حتى فارق الحياة. ثم همّ مسرعًا إلى طفلي شقيقه، وأطبق على عنقيهما ليزهق روحيهما، قاصدًا القضاء عليهما تمامًا. وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي لحقت بالأطفال أدت إلى وفاتهم على الفور.

أما زوجة المجني عليه، فقد أفادت أنه فور دخولها المنزل فوجئت بالمتهم وهو ملثم الوجه ومتخفيًا بقناع، ثم انهال عليها ضربًا مستخدمًا عصا خشبية، وحاول خنقها، قاصدًا قتلها، لكنها قاومته بشدة واستغاثت بالجيران، مما حال دون إتمام جريمته. وبعد أن تمكنت من النجاة، بحثت عن زوجها وأطفالها، لتجدهم جثثًا هامدة، فتيقنت من أن المتهم هو الفاعل.

أمرت النيابة العامة بعرض جثث المجني عليهم على الطبيب الشرعي، ثم التصريح بدفنهم. كما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وفي جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة المتهم إلى 28 أبريل المقبل للمرافعة وانتداب محامٍ للدفاع عنه.