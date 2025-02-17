"شباب زي الورد".. ننشر أسماء ضحايا انفجار غاز بعقار كرداسة المنكوب

أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من جامعة شرق بورسعيد الأهلية

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا انفجار غاز نتج عنه انهيار الجزء الخلفي من عقار بشارع السوق مركز كرداسة، اليوم الاثنين.

انهيار المنزل نتج عنه مصرع 10 أشخاص هم: محمود سيد 25 عاما، ناجي سليمان 25 عاما، أحمد يحيى 30 عاما، محمود دكروري 24 عاما، سليمان ناجي 26 عاما، أشرف محمد 39 عاما، رحيل عطية 18 عاما جميعهم مسقط رأسهم محافظة المنيا.

كما ضمت قائمة الوفيات: هاني سامي 22 عاما، محمود خطاب 29 عاما مقيمان محافظة كفر الشيخ ومحمد صابر 26 عاما محافظة سوهاج.

جثامين الضحايا أودعتها الشرطة ثلاجة الموتى بمستشفيات الشيخ زايد التخصصي والمركزي وأكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ماذا حدث في انهيار عقار كرداسة؟

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انهيار عقار بمركز كرداسة فجر اليوم الاثنين، والذي نتج عنه سقوط 13 ضحية.

تبين بالفحص انفجار غاز داخل إحدى شقق العقار المكون من 4 طوابق بشارع المحول المتفرع من شارع السوق القديم، ما تسببت في انهيار الجزء الخلفي من المنزل.