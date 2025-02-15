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قرار قضائي بشأن رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة"

08:49 م السبت 15 فبراير 2025
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    قطع في البلعوم وتضرر بالقصبة الهوائية.. كيف أنهي رجل أعمال حياة زوجته بالتجمع
  • عرض 3 صورة
    قطع في البلعوم وتضرر بالقصبة الهوائية.. كيف أنهي رجل أعمال حياة زوجته بالتجمع
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كتب- أحمد عادل
حددت محكمة الاستئناف، جلسة 22 فبراير، كأولى جلسات محاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" في منطقة التجمع الخامس.

وأحالت النيابة العامة، رجل أعمال على خلفية اتهامه بقتل زوجته "مرام أسامة"، بسبب نشوب خلافات حادة بينهما، وقام باعتدائه عليها بالضرب والخنق، متسببًا في إصابات بالغة أودت بحياتها.

تلقى قسم شرطة التجمع إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سيدة تدعى "مرام أ." مصابة بكدمات وأثار خنق أدت لخضوعها لعدة عمليات جراحية، لكنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ووجود شبهة جنائية بالوفاة.

على الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة رجل أعمال زوج المجني عليها؛ بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليها.

"قطع في البلعوم وتضرر بالقصبة الهوائية".. كيف أنهي رجل أعمال حياة زوجته بالتجمع؟

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مقتل سيدة التجمع مرام أسامة
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