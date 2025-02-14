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اندلاع حريق بمغسلة سيارات في أبو النمرس

10:07 م الجمعة 14 فبراير 2025

حريق مغسلة سيارات

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل مغسلة سيارة أسفل عقار بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بقرية منيل شيحة.

دفع اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مدير قطاع إطفاء الجنوب.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مغسلة سيارات بالطابق الأرضي لعقار مكون من 4 أدوار بشارع الزعيم وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

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