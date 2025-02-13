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"ولع في نفسه".. كواليس مشهد مرعب بكرداسة

09:27 م الخميس 13 فبراير 2025

شخص يشعل النار في نفسه ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

يصارع شخص الموت داخل المستشفى بعدما أضرم النار في جسده بمنطقة كرداسة شمال قطاع أكتوبر، الخميس.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود محاولة انتحار بكفر برك الخيام.

تحريات المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن شخصًا يعايني من أزمة نفسية شرع في التخلص من حياته بسكب كمية من البنزين على جسده وإشعال النار في نفسه.

وأسرع الأهالي بنقله إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج تمهيدًا لسماع أقواله لدى استقرار حالته الصحية وتحرر المحضر اللازم.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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