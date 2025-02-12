حملات أمنية مكثفة تضبط 1497 مخالفة بمترو الأنفاق والقطارات

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون، حيث شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1497 قضية متنوعة في إطار جهودها لمكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.