3 وفيات و6 مصابين في حادث سير بالصف

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خرجوا في 3 نعوش منفصلة.. لماذا أعدمت الداخلية الأشقاء الثلاثة؟ (صور)

كتب - محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 أخرون في انقلاب سيارة بالصف اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود ضحايا بدائرة المركز.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة مما أسفر عن 3 وفيات و6 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج مع إيداع الجثامين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.