ضبط 873 قائد دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 873 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم التزامهم بارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط المروري وحماية الأرواح على الطرق.

وجددت وزارة الداخلية مناشدتها لقائدي الدراجات بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة حفاظًا على سلامتهم، كما دعت سائقي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المحددة لهم، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتقليل نسب الحوادث.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة، وتطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة مستخدمي الطرق.