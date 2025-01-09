حريق منشأة ناصر.. تسجيل أول ضحية وعائق يعطل المطافي

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر أول حالة إصابة بحروق باليد واختناق وتم نقله إلى مستشفى زايد آل نهيان للعلاج.

ضيق عرض شارع يوسف عبدالملاك يعرقل وصول سيارات الإطفاء إلى أقرب نقطة للسيطرة على الحريق ليضطر رجال الدفاع المدني لمد خراطيم المياه لمسافات بعيدة.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ10 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية.

مستخدمو مواقع التواصل تداولوا مقاطع فيديو وصور رصدت اللحظات الأولى للحريق وسط ارتفاع كثيف للأدخنة وألسنة النيران.

مصدر مطلع رجح نشوب الحريق نتيجة مصانع إعادة تدوير القمامة التي تعج بها المنطقة، مشيرًا إلى تواجد القيادات الأمنية والتنفيذية بموقع الحريق.