الولايات المتحدة تخطط لصفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل بـ8 مليارات دولار

وكالات

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" في بيان عاجل، نقلًا عن وكالة "أكسيوس"، أن الولايات المتحدة تخطط لإتمام صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 8 مليارات دولار لصالح إسرائيل. تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية دعم واشنطن لتل أبيب في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأكدت الوكالة أن الصفقة تشمل أنظمة دفاعية وتقنيات متطورة لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية بشأن تداعياتها على استقرار المنطقة.