كتب- صابر المحلاوي:

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل معرض سيراميك في الوراق، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من معرض في الوراق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.