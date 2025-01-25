سقوط "حرامية المواسير" في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاملين بتهمة سرقة مواسير من داخل إحدى الحدائق العامة باستخدام أسلوب "القطع" في منطقة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان إخفاء المسروقات، التي تم العثور عليها بحوزة عميلهما سيئ النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم)، حيث تم ضبطه أيضًا.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.