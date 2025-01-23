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انهيار منزل نتيجة انفجار ماسورة غاز بالجيزة.. والحصيلة 3 مصابين بحروق

05:38 م الخميس 23 يناير 2025

انهيار منزل نتيجة انفجار ماسورة غاز

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص أحدهم مسن ستيني بحروق متفرقة بالجسم نتيجة انفجار ماسورة غاز أدت إلى انهيار منزل جنوب الجيزة.

مأمور مركز أطفيح تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار تلاه تصاعد كثيف للأدخنة بقرية القبابات ووجود مصابين.

انتقل رجال الدفاع المدني بالتنسيق مع قوات الشرطة، وتبين بالفحص حدوث انفجار نتيجة تسرب غاز من ماسورة غاز بجوار منزل، مما أدى إلى انهيار منزل من الطوب القديم مكون من دور واحد بدون سكان.

أسفر عن الانفجار سقوط 3 مصابين بحروق متفرقه بالجسم وهم كل من محروس شفيق 55 سنة، منير كامل 52 سنة ومصطفى محمد 60 سنة ونقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج.

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