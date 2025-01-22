تفاصيل إطلاق شاب النار على خاله وابن خاله في الحوامدية

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق النار من بندقية خرطوش على خاله ونجل خاله، مما أسفر عن إصابتهما، بسبب خلافات حول الميراث في منطقة الحوامدية.

كما استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابَين، تمهيدًا لسماع أقوالهما في الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة شخصين بطلقات نارية بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتهم "حمزة"، 25 عامًا، أطلق النار من بندقية خرطوش على خاله ونجل خاله إثر خلافات عائلية حول الميراث. الحادث أسفر عن إصابة الطرفين بطلقات نارية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.