قرار قضائي عاجل من النيابة بشأن رجل أعمال نصب على "أفشة"

ضربوه ورموا جثته في النيل.. قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل طفل على 5 شباب

كتب- أحمد عادل

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، حجز رجل أعمال، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على 13 مليون جنيه من لاعب النادي الأهلي "أفشة" بحجة استيراد سيارة من الخارج، لحين ورود تحريات المباحث.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال لاعب النادي الأهلي محمد مجدى “أفشة”، في بلاغه ضد رجل أعمال، يتهمه بالنصب والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، بحجة استيراد سيارة من الخارج.

رافق اللاعب خلال التحقيقات لمحامي أشرف عبد العزيز، محاميه، الذي أوضح تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن اللاعب حرر شيكًا بقيمة 13 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال على أن يكون مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل، مقابل استيراد سيارة. إلا أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق ورفض إعادة الشيك أو إتمام الصفقة.

وكان محمد مجدى “أفشة” قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، اتهم خلاله المتهم، وهو صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاحتيال.