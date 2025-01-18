"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 51 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مديرية أمن أسيوط:

تم ضبط 13 قضية اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط حوالي 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 4 كيلو جرام من مخدر الشابو، مع 15 متهماً.

كما تم ضبط 58 قضية سلاح ناري بدون ترخيص، تشمل 18 بندقية آلية و22 بندقية خرطوش و23 فردًا محليًا، مع 58 متهماً، وتم تنفيذ 458 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان:

أسفرت الحملات عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش و5 كيلو جرام من مخدر البانجو، مع 6 متهمين.

كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص تشمل بندقية خرطوش و4 أفراد محلية، وتنفيذ 801 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط:

تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش و8 كيلو جرام من البانجو، مع 4 متهمين.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لمواجهة تلك الظواهر ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة.