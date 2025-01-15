المحكمة تستمع لمرافعة دفاع اللاعب "علي غزالة" في قضية النصب

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنح الفاهرة الجديدة، لمرافعة دفاع لاعب منتخب مصر السابق "على غزال"، في جلسة نظر معارضته على أحكام صادرة غيابيًا ضده، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الأشخاص في مبالغ مالية.

ودفع المحامي معتز نور الدين، دفاع "على غزال"، عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء أركان جريمة النصب المادي والمعنوي بسبب تركه للشركة منذ أكثر من 6 أشهر.

كما دفع بيطلان تحريات مأمور الضبط القضائي لعدم جديتها، وأكد عدم تلقى موكله مبالغ مالية أو توقيع أي شيكات وذلك بحسب أموال المجني عليهم أن المتهم الأول هو من تسلم المبالغ المالية.