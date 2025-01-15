لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

النيابة العامة تنظم دورة تدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية

11:19 ص الأربعاء 15 يناير 2025

النيابة العامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

يفتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام في القاهرة، فعاليات دورة تدريبية مخصصة للسادة المحامين أعضاء نقابات المحامين الفرعية.

من المقرر أن تُعقد الدورة في معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بمشاركة نخبة من قادة النيابة العامة ومجموعة من السادة المحامين.

تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، بهدف تعزيز كفاءة المحامين وتطوير مهاراتهم القانونية.

وفي سياق متصل، عقدت النيابة العامة سابقًا دورة تدريبية متخصصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، استفاد منها واحد وثلاثون عضوًا من أعضاء النيابة العامة، وذلك بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

النيابة العامة دورة تدريبية للمحامين النائب العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لعدم تركيب الملصق.. سحب 1092 رخصة قيادة في 24 ساعة

إعلان

إعلان

رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية
مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم
تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي