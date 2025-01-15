النيابة العامة تنظم دورة تدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية

كتب- أحمد أبو النجا:

يفتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام في القاهرة، فعاليات دورة تدريبية مخصصة للسادة المحامين أعضاء نقابات المحامين الفرعية.

من المقرر أن تُعقد الدورة في معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بمشاركة نخبة من قادة النيابة العامة ومجموعة من السادة المحامين.

تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، بهدف تعزيز كفاءة المحامين وتطوير مهاراتهم القانونية.

وفي سياق متصل، عقدت النيابة العامة سابقًا دورة تدريبية متخصصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، استفاد منها واحد وثلاثون عضوًا من أعضاء النيابة العامة، وذلك بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.