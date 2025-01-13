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بعد 21 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشرقية

03:20 م الإثنين 13 يناير 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت قوات الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 2 منهم لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الشرقية.
وتوصلت التحريات إلى أن التشكيل متخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث اتخذوا من مديريات أمن "الشرقية، سوهاج، والقليوبية" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على 11 مفتاحًا مصطنعًا و2 مركبة توك توك مُبلغ بسرقتهما. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 21 واقعة سرقة، تشمل 19 دراجة نارية و2 مركبة توك توك، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة وضبط العناصر الإجرامية.

قوات الأمن ضبط تشكيل عصابي محافظة الشرقية سرقة الدراجات النارية سقوط عصابة
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