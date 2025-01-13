منوم في العصير وفيديوهات مخلة.. حكاية الذئاب الأربعة والحسناء القاصر

كتب - محمد شعبان:

4 شباب في مقتبل العمر نصبوا فخا لقاصر وصوروها في أوضاع مخلة ووصل الأمر إلى بث الفيديو على جروب أعضاء أحد الأندية ظنا منهم أن الأمر سيمر دون عقاب.

مقطع فيديو صادم تم تداوله على جروب ناد معروف بمدينة السادس من أكتوبر تظهر خلاله فتاة في وضع غير لائق.

إدارة المساعدات الفنية بمدينة السادس من أكتوبر عملت على فحص البلاغ للوقوف على ملابساته بالتنسيق مع المباحث الجنائية.

تحريات رجال الأمن بقيادة اللواء محمد الشرقاوي كشفت عن مفاجأة صادمة، 4 شباب استدرجوا الضحية إلى شقة بدعوى الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم ووضعوا لها أقراصا مخدرة في المشروب التي تناولته.

ومع غياب الفتاة عن الوعي جردوها من ملابسها والتقطوا لها اكثر من فيديو بثوا أحدها على جروب النادي لتتحرك مأمورية من القسم وتلقي القبض عليهم وبحوزتهم هواتف محمولة تحوي المقطع المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.