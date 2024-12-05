"وقع من ارتفاع 3 أمتار".. إصابة عامل صعقًا بالكهرباء داخل كنيسة بحدائق القبة

كتب - محمد شعبان:

أصيب عامل محارة بصعق كهربي داخل كنيسة دير الملاك بحدائق القبة مساء الخميس.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث صعق كهربائي ووجود مصاب داخل كنيسة بشارع مصر والسودان.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة عامل بصعق كهربائي وسقوطه من أعلى ارتفاع 3 أمتارداخل الكنيسة.

المصاب نقل إلى مستشفى خاص للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.