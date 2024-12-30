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تطورات جديدة بشأن طعن "تيك توكر" داخل جامعة حلوان

07:49 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
  • عرض 9 صورة
    ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان
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كتب: أحمد عادل

قرر قاضي المعارضات، حبس الطالب "ضياء" المتهم بطعن زميله بسلاح أبيض "مطواة" داخل جامعة حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طالبين داخل الحرم الجامعي، وإصابة احدهما بطعنة نافذة في الجانب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين إصابة طالب يدعى "عمر ناصر" بطعن نافذ في الجانب، وتم نقله للمستشفى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محاكمة طالب طعن طالب جامعة حلوان شرطة حلوان
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