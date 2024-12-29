هل الرادار يرصد شرخ زجاج السيارة ومتى تُسحب الرخصة؟.. اللواء قريطم يجيب

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منظومة الأمان المروري تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بفضل اعتماد تقنيات حديثة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وتعزيز سلامة الطرق. ومن أبرز هذه التقنيات أجهزة الرادار المتطورة، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في مراقبة حركة المرور ورصد مخالفات السائقين بدقة متناهية.

ومع دخول هذه التقنيات حيّز التنفيذ، ظهرت تساؤلات عديدة بين المواطنين حول قدرة أجهزة الرادار على التقاط مخالفات جديدة مثل رصد شرخ زجاج السيارة، ومتى تُسحب الرخصة. وفي هذا السياق، تواصل "مصراوي" مع خبير أمني للإجابة عن هذه التساؤلات وتوضيح آلية عمل منظومة الرادار الحديثة، وكيف تسهم في رصد المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، أن وجود شرخ في زجاج السيارة يعد مخالفة مرورية، خاصة إذا كان الشرخ في الزجاج الأمامي ويؤثر على رؤية السائق، ما يشكل خطرًا على سلامة القيادة.

موقف الرادارات من شرخ الزجاج

وأوضح قريطم أن أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق لا ترصد شروخ الزجاج، حيث تقتصر مهامها على مراقبة السرعة وتجاوز الإشارات وغيرها من المخالفات المرورية.

دور اللجان المرورية

وأضاف أن اللجان المرورية الثابتة والمتحركة التي يديرها السادة الضباط هي المسؤولة عن رصد مثل هذه المخالفات، وإذا تم توقيف قائد السيارة واكتشاف وجود شرخ في الزجاج الأمامي، خصوصًا في الجانب الأيسر جهة السائق، فإنه يتم تحرير مخالفة مرورية.

سحب الرخصة في بعض الحالات

بحسب قريطم، فإن الزجاج الأمامي المشروخ قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، إذ يمكن أن يتسبب في ضعف الرؤية، أو أن يتحطم فجأة وينتج عنه بودرة زجاجية تعيق القيادة وتعرض السائق للخطر. في هذه الحالة، يتم اعتبار السيارة غير صالحة للسير، ويتم سحب رخصة التسيير؛ لحين إصلاح الزجاج.

توصيات مرورية

وشدد قريطم على ضرورة قيام السائقين بإصلاح شروخ الزجاج على الفور لتجنب المخالفات وحوادث الطرق، كما أوصى بفحص دوري للسيارة والتأكد من سلامة الزجاج الأمامي لضمان رؤية واضحة وآمنة أثناء القيادة.

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