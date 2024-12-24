هل تلتقط الرادارات رخص السيارات المنتهية؟.. اللواء مدحت قريطم يجيب

كتب- صابر المحلاوي:

تشهد الطرق تطورًا كبيرًا في منظومة الأمان المروري بفضل التقنيات الحديثة التي تم اعتمادها، ومنها أجهزة الرادار المتطورة القادرة على رصد مخالفات السائقين بدقة.

ومع دخول هذه التقنيات حيّز التنفيذ، ظهرت تساؤلات عديدة بين المواطنين حول قدرة أجهزة الرادار على التقاط مخالفات جديدة مثل انتهاء صلاحية رخص السيارات. وفي هذا السياق، تواصل "مصراوي" مع خبير أمني للإجابة عن هذه التساؤلات وتوضيح آلية عمل منظومة الرادار الحديثة، وكيف تسهم في رصد المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أجهزة الرادار الحديثة الموجودة على الطرق قادرة على رصد عدة مخالفات بفعالية عالية، مثل تجاوز السرعة المقررة، وعدم ارتداء حزام الأمان، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، أنه لا يمكن للرادارات الموجودة على الطرق التقاط رخص السيارات المنتهية مباشرة، لأنها مختصة فقط برصد السرعات والمخالفات الأخرى، وترسل البيانات إلى الجهات المختصة للتحقق من معلومات السيارة وصلاحية الرخصة، وفي حال اكتشاف أن الرخصة منتهية، تُسجل كمخالفة إضافية.

وأوضح قريطم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الرادارات لا تعمل على التحقق من صلاحية رخص السيارات، حيث إن هذه العملية تتم عبر بيانات محدثة في قاعدة بيانات المرور، التي يتم الوصول إليها من خلال الكاميرات المثبتة على الطرق أو أجهزة الفحص المتاحة عند التفتيش على المركبات.

وأضاف قريطم أن أجهزة الرادار المتطورة لديها القدرة على رصد أكثر من 10 أنواع من المخالفات، من بينها التخطي الخاطئ وعدم الالتزام بمسافة الأمان بين المركبات، إلا أن بعض هذه الخصائص لم يتم تفعيلها بالكامل حتى الآن.

وأشار إلى أن التطور في أنظمة الرادار يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث الناتجة عن السلوكيات المرورية الخاطئة، مثل السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد القيادة، بهدف تحسين تجربة التنقل وضمان سلامة الجميع على الطرق.