"كان عايز يطلقها فـ"ولعوا فيه ببنزين".. عامل ينتقم من زوج شقيقته في المرج

كتب-أحمد عادل:

خلافات أسرية بين "محمد أ." وزوجته في منطقة المرج، انتهت بمقتله على يد شقيق الزوجة وصديقه، متأثرًا بإصابته بحروق بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد بعد أن قاما المتهمان بإضرام النيران في جسد المجني عليه.

مشادة كلامية نشبت "محمد أ." وزجته كالعادة، لكن هذه المرة تطور الأمر بين الزوجين للتراشق بألفاظ خادشة، استشاط الزوج غضبًا بعد سب زوجته له بوالدته، وطرد "أم العيال" لمكسن أسرتها.

تدخل أسرة الزوجة لتهدئة الأمور وعودة المياه لمجاريها وطلبوا من "محمد أ." عودة نجلتهم لمسكنه بعد الاعتذار، إلا أن المجني عليه رفض مقترح أسرة زوجته وقرر المضي قدمًا في إجراءات الطلاق.

علم شقيق السيدة "عامل" برفض زوجها عودتها لعش الزوجية ولم يتقبل الاعتذار المقدم من الأسرة، فتملكه الغضب وقرر الانتقام من المجني عليه لما اعتبره تقليل من قدر أسرته، واتفق مع صديق له على التوجه إلى مسكن "محمد أ." وإضرام النيران به.

ما إن وصلا المتهمان إلى محل سكن "محمد أ."، وعند مشاهدة المجني عليه قاما بإلقاء "بنزين"، وأضرما النيران بجسده.

حاول الأهالي إنقاذ "محمد أ." لكنه توفى متأثرًا بإصابته بحروق بالوجه والصدر والبطن، حدثت من ملامسة الجسم للهب النار وتعزي الوفاة إلى الإصابات النارية الحرقية، وما صاحبها من صدمة عصبية حادة وفشل في وظائف التنفس.

كانت الأجهزة الأمنية بالمرج تلقت، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة "محمد أ."، متأثرًا بإصابته بحروق بالغة ووجود شبهة جنائية بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة شقيق زوجة المجني عليه وصديقه، بسبب وجود خلافات أسرية، وتم ضبط المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





