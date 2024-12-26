مساعد وزير الداخلية: قبول 2950 طالبًا في كلية الشرطة لعام 2025



كتب- علاء عمران:

أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، حيث تم قبول 2950 طالبًا وطالبة في هذا العام الدراسي.

وأوضح اللواء أبو المكارم خلال المؤتمر الصحفي أن عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام بلغ 49 ألفًا و846 طالبًا، حيث نجح 18 ألفًا و243 طالبًا في اجتياز الاختبارات والوصول إلى كشف الهيئة. من بين المتقدمين، قدم 25 ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة، بينما قدم 13 ألفًا و971 طالبًا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية وكليات الحقوق.

وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن المؤتمر الصحفي المنعقد في القاهرة الجديدة يأتي لإعلان نتيجة المقبولين ومعايير اختيارهم، حيث تم اعتماد النتيجة من قبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي ترأس بنفسه لجنة كشف الهيئة وحرص على متابعة أعمال اللجنة والمعايير المتبعة لاختيار أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

كما تطرق إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث حضر اختبار كشف الهيئة للطلبة المتقدمين، وأجرى نقاشات مع عدد منهم حول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن والمشاركة في صون أمن البلاد، خصوصًا في ظل التطورات العالمية والإقليمية الأخيرة.