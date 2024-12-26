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الصور الأولى لحريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل

04:07 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (4)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (5)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (6)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (7)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (8)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (9)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (3)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (11)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (12)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (13)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (1)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (15)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (16)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (17)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (18)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (19)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (20)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (14)
  • عرض 20 صورة
    حريق بمركب عائم جوار كوبري الجامعة من ناحية المنيل (10)
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كتب- محمود الشوربجي:
تصوير- هاني رجب:

اندلع حريق ضخم مساء اليوم بمركب عائم بالقرب من كوبري الجامعة في منطقة المنيل بالقاهرة.

وتظهر الصور الأولى التي تم التقاطها من موقع الحادث تصاعد ألسنة اللهب والدخان من المركب العائم، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين الذين تواجدوا في المنطقة.

على الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى الموقع للسيطرة على الحريق، ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

فيما لم يتم الإعلان عن تفاصيل حول سبب الحريق أو إصابات حتى الآن.

مركب عائم كوبري الجامعة المنيل حريق
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