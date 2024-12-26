"حامد" يطلب تطليق زوجته: "تليفونها كله رسايل وفيديوهات إباحية"



كتبت-فاطمة عادل:

رفع "حامد.ع"، 33 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها تطليق زوجته للضرر، مبرراً "لقيت رسائل إباحية وفيديوهات على تليفونها".

يقول الزوج في دعواه إن زوجته التي أمضى معها 5 سنوات من الزواج، كانت تتصرف بشكل غريب في الفترة الأخيرة، ما أثار شكوكه ودفعه للتحقق من الأمر عن طريق هاتفها، الذي عثر بداخله على فيديوهات مُخلة.

ويكمل الزوج حديثه: "كنت أظن أنها زوجة مثالية، لكنها استغلت الثقة التي منحتها لها بطريقة لا تخطر على بال أحد"، مضيفًا "صُدمت عندما اكتشفت أنها تدير أعمالًا غير أخلاقية، فهي بحوزتها فيديوهات ورسائل إباحية من خلال هاتفها المحمول".

أشار الزوج إلى أنه لم يكن يتوقع أبدًا أن تصل الأمور إلى هذا الحد، معبرًا عن صدمته وخيبة أمله، حتى أثار الوضع جدلًا واسعًا بين أقارب الطرفين.

يواصل "حامد": واجهتها بما أفكر فيه وهو الانفصال، لكنها رفضت وهربت وأرسلت إلي تهديدات مع أفراد عائلتها".

يختتم: ظلت على رغبتها في استمرار الزواج، لكني لجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 267 لسنة 2024، ولا زالت منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

تدير أعمالًا غير أخلاقية