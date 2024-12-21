تجديد حبس عامل شرع فى قتل شقيقه بمصر القديمة

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بالشروع في قتل شقيقه والتعدي عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما.

كشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة نشبت بين شقيقين بسبب خلافات عائلية بينهما تطور الأمر عقب المشادة الكلامية إلى تعدي أحدهما على الآخر بسلاح أبيض حتى تدخل آخرين والجيران وتم فض المشاجرة ونقل المجني عليه للمستشفى لإسعافه.

واستمعت النيابة لأسرة المجني عليه الذين أكدوا وجود خلافات بين الشقيقين في الفترة الأخيرة ولكن هناك نية من المجني عليه للتصالح مع شقيقه والتنازل عن اتهامه عقب تعافيه.

وأنكر المتهم قصده طعن شقيقه ولكنه لم يشعر بنفسه سوى وشقيقه مصاب بطعنة في البطن وينزف دماء.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.