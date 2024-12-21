الزوجة اختطفتها والزوج هتك عرضها.. أول ظهور للمتهمين بقتل الطفلة سجدة | صور

كتب - رمضان يونس:

استمعت الدائرة "9" جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، إلى طلبات دفاع بائعة خضار وزوجها لاتهامهما بقتل الطفلة "سجدة" وإلقاء جثمانها داخل جوال في منطقة النهضة للانتقام من والدة الطفلة.

ورصدت عدسة "مصراوي"، أول ظهور للمتهمين خلف قفص الاتهام في حالة ترقب، تحت حراسة أمنية مشددة، تزامنًا مع انعقاد ثاني جلسات محاكمتهما في قضية قتل الطفلة "سجدة".

طلب الحاضرون مع المتهمين تأجيل القضية لاستخراج صورة رسمية من أوراق الدعوى وللاطلاع والاستعداد للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهمين "إيمان" وزوجها "رجب" تهم خطف واحتجاز وقتل المجني عليها الطفلة "سجدة عمرو" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وهتك عرضها، كون المتهمة على خلافات مع والدة الطفلة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة "إيمان"، بائعة خضار، استدرجت الطفلة "سجدة" (5 أعوام) بتفاحة وقتلتها انتقامًا من والدتها "زينب" بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأوضحت التحقيقات أن "إيمان" احتجزت الطفلة ساعات داخل مسكنها، حيث كانت الطفلة تصرخ من البكاء، وخشية فضح أمرها، قامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وفي محاولة من زوجها "رجب" للتأكد من قتلها، قام باغتصابها داخل غرفته من دبرها.

وتابعت تحقيقات النيابة أنه بعد تأكد المتهمين من قتل الطفلة، وضعا جثمانها داخل جوال بعد تكبيل يديها، وانتظرا حتى مطلع الفجر. ثم قام الزوج "رجب" بإلقاء جثمان الطفلة من نافذة مسكنهما، حيث استقر في منور العقار الذي يقطنان فيه. وبعد دقائق، عثر الأهالي على جثة الطفلة أمام العقار، حيث عثروا على حذاء الطفلة داخل المسكن، بالإضافة إلى التفاحة التي أعطتها لها المتهمة.

وأظهرت إحدى كاميرات المراقبة المتهمة "أم عبده"، في منتصف الخمسينيات من عمرها، وهي تتحدث مع الطفلة "سجدة" في الشارع لمدة دقيقة ونصف، قبل أن تصطحبها معها. في الفيديو، أخذت المتهمة التفاحة من الطفلة، ثم عادت الطفلة للحصول عليها، قبل أن تمسك المتهمة بيدها وتُخذها معها، ليتم العثور عليها مقتولة بعد فترة.

عقب تلقي البلاغ عن العثور على جثة الطفلة المختفية منذ ظهر الإثنين الماضي، بدأت المباحث تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث. أُخضعت عائلة الطفلة للاستجواب، وأكدوا أنها خرجت ظهر ذلك اليوم لشراء بعض الحاجيات، لكنها لم تعد، حتى أخبرهم الجيران بالعثور على جثتها مقتولة داخل جوال.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء طارق راشد، في كشف غموض الجريمة.

ووفقًا لتحريات المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم السلام ثان، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة جار الطفلة بالتعاون مع سيدة.