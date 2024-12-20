الداخلية تضبط 9 شركات ومكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5 شركات سياحية و4 مكاتب تعمل بدون ترخيص، وذلك ضمن حملة موسعة لمواجهة الأنشطة غير القانونية في مجال السياحة.

كشفت تحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" أن الشركات والمكاتب المتورطة تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية حصولها على تراخيص قانونية. واستهدفت هذه الجهات النصب على المواطنين بجمع مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية داخلية وخارجية، فيما تبين أنها تعمل من مقرات مؤقتة في شقق مستأجرة.

وعثرت الأجهزة الأمنية خلال المداهمة على مجموعة من المضبوطات، شملت أوراق دعاية لتنظيم رحلات سفاري ورحلات بحرية وداخلية، بالإضافة إلى إيصالات نقدية تثبت تعاملاتها مع المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، مع تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة، وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب.