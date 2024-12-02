كيف توثق عقد إيجار شقتك في الشهر العقاري؟ الأوراق والشروط كاملة

كتب- أحمد أبو النجا:

أصبح تسجيل عقد الإيجار في الشهر العقاري من الإجراءات الأساسية التي يهتم بها العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة؛ حيث وفرت وزارة العدل خدمة توثيق عقود الإيجار في جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وفي هذا التقرير، نستعرض دليلاً شاملاً حول كيفية توثيق عقد الإيجار، والأوراق المطلوبة، والشروط اللازمة لإتمام العملية بسهولة.

كيفية توثيق عقد إيجار في الشهر العقاري؟

تقديم صورة من عقد الإيجار الموقع بين المالك والمستأجر.

إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمالك والمستأجر، على أن تكون سارية للطرفين.

دفع الرسوم المطلوبة لتوثيق العقد.

حضور الأطراف المعنية شخصيًا إلى مكتب الشهر العقاري أو يمكن توكيل شخص آخر بموجب توكيل رسمي موثق لإتمام التوثيق.

خطوات تسجيل عقد الإيجار في الشهر العقاري:

التوجه إلى أقرب مكتب شهر عقاري.

تعبئة نموذج طلب التسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة.

دفع رسوم التسجيل المحددة.

انتظار رسالة نصية من الشهر العقاري تفيد بقبول الطلب.

التوجه إلى المكتب بعد استلام الرسالة للتوقيع على محضر التسجيل.