10 مصابين في تصادم سيارتين أعلى الطريق السياحي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص في حادص تصادم سيارتين بالطريق السياحي اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص مع ملاكي للقادم من الطريق الدائري اتجاه مدينة السادس من أكتوبر.

أسفر عن الحادث سقوط 10 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج، ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.