مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

كتب - علاء عمران:

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه في أسيوط، بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تورط المتهم، الذي كان متهماً في عدة قضايا منها التعدي والإتلاف العمدي وحيازة مخدرات وأسلحة، في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وتم استهداف المتهم في مأمورية مشتركة مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، وعند شعوره بالقوات بادر بإطلاق النار، مما أسفر عن مصرعه. وضُبط بحوزته 10 كيلو جرام من مخدر "الآيس" (الشابو) و5 كيلو جرام من الهيروين، بالإضافة إلى بندقية آلية وطلقات نارية.

تقدر قيمة المضبوطات بحوالي 6 ملايين جنيه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.