وصول صاصا وشقيقه لحضور استئنافهما على حكم الحبس سنة في قضية التزوير

كتب- أحمد عادل:

وصل المطرب الشعبي عصام صاصا وشقيقه إلى مقر محكمة مستأنف جنح الجيزة، لحضور جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل بالشهر العقاري.

وفي 29 أغسطس الماضي، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، معاقبة مطرب المهرجانات وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، بينما عاقبت المحكمة متهمين آخرين في القضية غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة الاتهامات إلى كل من: محمد طه، 24 عامًا، طالب، ومحمود الجوهري، 30 عامًا، طالب، وطلعت أبو العلا، 58 عامًا، موظف سابق، وعصام طه، الشهير بـ"عصام صاصا"، 24 عامًا، مطرب مهرجانات.

وفقًا للتحقيقات، فإنه بتاريخ 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، قام المتهمون، رغم عدم كونهم من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع (طلعت أبو العلا وعصام صاصا) اتفقا مع المتهمين الأول والثاني (محمد طه ومحمود الجوهري) على تزوير التوكيل، حيث زوّد المتهمان الثاني والثالث عصام صاصا وشقيقه بالمعلومات والبيانات اللازمة، ليقوم الموظف العام حسن النية بتحرير التوكيل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني حصل على الأوراق المزورة، بينما قام شقيق عصام صاصا بمهر التوكيل ببصمته وتوقيعه، منتحلًا شخصية عصام صاصا باستخدام صورة بطاقة تحقيق الشخصية المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة. وقدم المتهمون الأوراق المزورة للموظف بهدف الاحتجاج بما دُوِّن فيها، مع علمهم جميعًا بأمر التزوير.

كما أكدت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محامٍ حسن النية في استعمال المحرر المزور، حيث قدم شقيق عصام صاصا التوكيل المزور إلى نيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما ورد فيه من بيانات، مع علمهم جميعًا بتزويره، وهو ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.