محاكمة المتهم بقتل "عريس العياط".. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات العياط بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهم بقتل "عريس العياط".

كانت جهود البحث والتحري بينت أن المجني عليه متزوج منذ 5 شهور، وأنه قتل ذبحًا وطعنات متفرقة بالجسم.

البداية تعود إلى تلقي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى العياط المركزي جثة قتيل في ظروف غامضة.

المعاينة الأولية بينت مقتل شاب -متزوج حديثًا- إثر طعنات متفرقة في ظروف غامضة بقرية السعودية.

ويستجوب رجال المباحث أسرة القتيل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الجريمة وتحرر محضر بالواقعة.