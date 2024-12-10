مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

القاهرة - مصراوي:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسوان.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أن عنصرا إجراميا شديد الخطورة محكوم عليه فى 4 أحكام بالسجن المؤبد فى جنايات "قتل – مخدرات - سرقة بالإكراه – استعمال قوة" يتاجر بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

استهدفته بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه وبحوزته على بندقيتين آليتين، 3 كجم حشيش و6 مجم من نبات البانجو.