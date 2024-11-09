بعد 18 واقعة.. سقوط نصابة المنتجات الوهمية عبر فيس بوك بالجيزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات المقيمة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أفادت بأن المتهمة كانت تدير نشاطًا إجراميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بنشر إعلانات للترويج عن بيع ملابس جاهزة وإكسسوارات مستوردة بأسعار منخفضة، ما مكنها من استقطاب عدد من المواطنين الراغبين في الشراء، وأخذ أموالهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وبلغ عدد الوقائع المرتكبة 18 واقعة بنفس الأسلوب.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهمة بحوزتها هاتف محمول و17 شريحة لخطوط هواتف محمولة، تبين من فحصها وجود آثار ودلائل على ارتكابها للوقائع المذكورة. كما تم العثور على مبالغ مالية تشمل عملات محلية وأجنبية.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الوقائع بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية، مؤكدة أن المبالغ المالية المضبوطة هي من متحصلات نشاطها الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة، خاصة جرائم النصب والاحتيال.