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لم تلتزم بقرار الغلق.. الداخلية تحرر 149 مخالفة للمحلات خلال 24 ساعة

12:12 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

تطبيق قرار غلق المحال التجارية

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كتب- علاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 149 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.
وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تطبيق قرار غلق المحال التجارية وزارة الداخلية لم تلتزم بقرار الغلق
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