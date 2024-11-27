إصابة 15 شخصا في حادث تصادم أتوبيس و3 سيارات ملاكي بمحور 26 يوليو

كتب- محمد فتحي:

وقع قبل قليل، حادث تصادم بين أتوبيس و3 سيارات ملاكي على محور 26 يوليو اتجا ميدان لبنان في الجيزة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وعدد من السيارات الملاكي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، إذ تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث تصادم أتوبيس و3 سيارات ملاكي على المحور اتجاه ميدان لبنان.

كما تبين من المعاينة إصابة 15 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث.