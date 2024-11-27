لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة 15 شخصا في حادث تصادم أتوبيس و3 سيارات ملاكي بمحور 26 يوليو

02:07 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

وقع قبل قليل، حادث تصادم بين أتوبيس و3 سيارات ملاكي على محور 26 يوليو اتجا ميدان لبنان في الجيزة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وعدد من السيارات الملاكي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، إذ تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث تصادم أتوبيس و3 سيارات ملاكي على المحور اتجاه ميدان لبنان.

كما تبين من المعاينة إصابة 15 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث.

تصادم بين أتوبيس وسيارات ملاكي حادث تصادم المحور النيابة العامة حادث تصادم على محور 26 حادث تصادم على محور 26 يوليو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)