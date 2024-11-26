"حشيش وسلاح أبيض".. حبس عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في التبين

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطلين قبل ترويج كمية من الحشيش المخدر علي المتعاطين بمنطقة التبين.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.