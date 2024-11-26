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"حشيش وسلاح أبيض".. حبس عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في التبين

09:38 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

ارشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطلين قبل ترويج كمية من الحشيش المخدر علي المتعاطين بمنطقة التبين.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حشيش سلاح أبيض حبس تهمة ترويج المخدرات المواد المخدرة الأجهزة الأمنية
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