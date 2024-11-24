ضبط 32 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لضبط المخالفات وتحقيق الامان على الطرق.

أسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 32220 مخالفة مرورية متنوعة (1.383 مخالفة السير بدون تراخيص، و32 دراجة نارية مخالفة، 17200 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 1297 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، بهدف تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث.