جثة و3 مصابين وسط نيران مخزن كرتون بالقناطر

الأحد 24 نوفمبر 2024

02:14 م الأحد 24 نوفمبر 2024

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حريق هائل اندلع داخل مخزن كرتون بالقناطر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن بعزبة الشيمي.

المعاينة الأولية بينت نشوب حريق داخل مخزن كرتون مكون من طابق واحد على مساحة 100 متر.

الحريق أسفر عن حالة وفاة و3 مصابين (حالتا حروق - حالة اختناق) نقلوا إلى مستشفى القناطر المركزي للعلاج وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.